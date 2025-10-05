Freiflächen-PV in Oy-Mittelberg: Das sind die neuen Spielregeln

Welche neuen Photovoltaik-Anlagen auf freier Fläche will man ermöglichen, welche nicht? Um diese Frage systematisch beantworten zu können, hat sich der Gemeinderat Oy-Mittelberg nun einen Kriterienkatalog gegeben.
Energiewende
