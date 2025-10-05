Icon Menü
Freiflächen-PV in Oy-Mittelberg: Das sind die neuen Spielregeln

Energiewende

Freiflächen-PV in Oy-Mittelberg: Das sind die neuen Spielregeln

Die Gemeinde gibt sich Kriterien, um künftige Projekte zu bewerten. Südlich der Autobahn soll kaum etwas möglich sein. Für Diskussion sorgt vor allem ein Punkt.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Entlang der Autobahn sind PV-Anlagen ohnehin erlaubt. Wie soll es im restlichen Gemeindegebiet weitergehen? Oy-Mittelberg hat sich dafür nun Kriterien gegeben.
    Entlang der Autobahn sind PV-Anlagen ohnehin erlaubt. Wie soll es im restlichen Gemeindegebiet weitergehen? Oy-Mittelberg hat sich dafür nun Kriterien gegeben. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Welche neuen Photovoltaik-Anlagen auf freier Fläche will man ermöglichen, welche nicht? Um diese Frage systematisch beantworten zu können, hat sich der Gemeinderat Oy-Mittelberg nun einen Kriterienkatalog gegeben.

