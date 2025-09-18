Icon Menü
Freistaat Bayern sichert Zukunft des Hebammennetzwerks in Kempten und Oberallgäu mit 93.000 Euro Förderung

Geburtshilfe in Kempten und im Oberallgäu

„Zukunft von Familien gesichert“: Entscheidung zur Förderung von Hebammennetzwerk im Allgäu

Das Hebammennetzwerk sorgt in Kempten und dem Oberallgäu dafür, dass Familien zuverlässig eine Geburtshelferin finden. Die Zukunft stand auf der Kippe.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Eine Hebamme tastet in ihrer Praxis den Bauch einer schwangeren Frau ab.
    Eine Hebamme tastet in ihrer Praxis den Bauch einer schwangeren Frau ab. Foto: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

    Seit seiner Gründung vor fünf Jahren sorgt das Hebammennetzwerk Kempten-Oberallgäu dafür, dass Mütter und Kinder in der Region mit einer Hebamme versorgt sind und Geburtshelferinnen effizient arbeiten können. Mit 93.000 Euro bezuschusst der Freistaat in diesem Jahr die Organisation – doch die Unterstützung des Netzwerks stand zuletzt auf der Kippe.

