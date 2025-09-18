Geburtshilfe in Kempten und im Oberallgäu „Zukunft von Familien gesichert“: Entscheidung zur Förderung von Hebammennetzwerk im Allgäu

Das Hebammennetzwerk sorgt in Kempten und dem Oberallgäu dafür, dass Familien zuverlässig eine Geburtshelferin finden. Die Zukunft stand auf der Kippe.