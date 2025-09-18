„Zukunft von Familien gesichert“: Entscheidung zur Förderung von Hebammennetzwerk im Allgäu

Seit seiner Gründung vor fünf Jahren sorgt das Hebammennetzwerk Kempten-Oberallgäu dafür, dass Mütter und Kinder in der Region mit einer Hebamme versorgt sind und Geburtshelferinnen effizient arbeiten können. Mit 93.000 Euro bezuschusst der Freistaat in diesem Jahr die Organisation – doch die Unterstützung des Netzwerks stand zuletzt auf der Kippe.
Geburtshilfe in Kempten und im Oberallgäu
