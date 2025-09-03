Faszination Frühschwimmen: Diese Allgäuer steigen auch bei Wind und Regen ins Becken

Energisch zieht Georg Schmalholz seine Bahnen durch das Außenbecken im Cambomare. Die Sonne durchbricht an diesem regnerischen Morgen die Wolkendecke und glitzert auf der Wasseroberfläche. Mit blauer Badekappe und Schwimmbrille taucht Schmalholz darin ab. Dann wieder auf. Ab und auf. Jeden Morgen absolviert er auf diese Weise 1500 Meter. Das halte ihn seit 25 Jahren fit, erzählt der 85-jährige Kemptener: „Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Ich komme immer.“ Über das Erwachen von Freibad und Schwimmern.
Reportage mit Video
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden