Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Frühschwimmen in Kempten: Begeisterte Schwimmer trotzen Wind und Wetter - und das jeden Tag

Reportage mit Video

Faszination Frühschwimmen: Diese Allgäuer steigen auch bei Wind und Regen ins Becken

Ob begeisterte Sportler vor dem Arbeitstag oder ein Oma-Enkel-Duo: Diese Menschen verbindet ihr Morgenritual, das Frühschwimmen. Zu Besuch am Beckenrand.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Georg Schmalholz schwimmt 60 Minuten am Morgen –von der ersten bis zur letzten Sekunde der Sportschwimmstunde im Cambomare in Kempten.
    Georg Schmalholz schwimmt 60 Minuten am Morgen –von der ersten bis zur letzten Sekunde der Sportschwimmstunde im Cambomare in Kempten. Foto: Julia Geppert

    Energisch zieht Georg Schmalholz seine Bahnen durch das Außenbecken im Cambomare. Die Sonne durchbricht an diesem regnerischen Morgen die Wolkendecke und glitzert auf der Wasseroberfläche. Mit blauer Badekappe und Schwimmbrille taucht Schmalholz darin ab. Dann wieder auf. Ab und auf. Jeden Morgen absolviert er auf diese Weise 1500 Meter. Das halte ihn seit 25 Jahren fit, erzählt der 85-jährige Kemptener: „Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Ich komme immer.“ Über das Erwachen von Freibad und Schwimmern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden