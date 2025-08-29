Icon Menü
Galeria Kaufhof in Kempten Umfrage: Pop-Up-Store Discounter Tedi bleibt auf einem Teil der Fläche

Mit Video

Kultur und Wohnraum statt „Billigangebote“? Das wünschen sich Kemptener für das Galeria-Gebäude

Als Übergangslösung zog der Discounter ins Galeria-Gebäude in Kempten ein – und bleibt vorerst. Doch große Flächen stehen weiter leer. Wie sollte man sie nutzen?
Von Julia Geppert
    Im ehemaligen Galeria-Gebäude steht immer noch ein Großteil der 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche leer. Wie steht es um die Hoffnung, dass noch mehr kommt? Foto: Matthias Becker, Julia Geppert

    16. Januar 2024: Hinter den verschlossenen Glastüren des Galeria Kaufhof Gebäudes lehnt ein Holzkreuz. Um 16:17 Uhr drehte sich der Schlüssel und die Galeria Kaufhof Filiale in Kempten schloss endgültig. Für viele Kemptenerinnen und Kemptener ein trauriger Tag. Schnell sammelten sich aber Wünsche für eine anderweitige Nutzung des Gebäudes. Kultur, Sport, Kunst - irgendwas für alle.

