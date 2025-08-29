Kultur und Wohnraum statt „Billigangebote“? Das wünschen sich Kemptener für das Galeria-Gebäude

16. Januar 2024: Hinter den verschlossenen Glastüren des Galeria Kaufhof Gebäudes lehnt ein Holzkreuz. Um 16:17 Uhr drehte sich der Schlüssel und die Galeria Kaufhof Filiale in Kempten schloss endgültig. Für viele Kemptenerinnen und Kemptener ein trauriger Tag. Schnell sammelten sich aber Wünsche für eine anderweitige Nutzung des Gebäudes. Kultur, Sport, Kunst - irgendwas für alle.
