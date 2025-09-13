Wenn auf der Gamesvention alle etwas zum Spielen finden: „Das ist einmalig“

Spielfiguren bemalen, neue Brettspiele ausprobieren oder auf Retrokonsolen und Computern Klassiker spielen: Das Alles verbindet die Gamesvention. Ein rund 40-köpfiges Team sorgt dafür, dass einmal im Jahr Kempten zu einem kleinen Mekka der Spielekultur wird. Und das inzwischen zum 10. Mal.

Zur Eröffnung der Gamesvention direkt eine Überraschung

Bereits am ersten Tag zeigte sich, dass das Konzept der Gamesvention (Kofferwort aus Games für Spiele und Convention für Veranstaltungskonferenz) voll aufgeht. „Wir waren überrascht, wie viele kamen. Die Schlange stand bis in den Park“, sagt Max Kalus. Er ist Vorsitzender des Gamesvention-Vereins, der die Organisation stemmt. Am Freitag ging es bereits um 16 Uhr los im Kemptener Jugendhaus. Zwischenstand der Besucherzahlen am Samstagvormittag: 490, davon allein am Freitag 370 Besucherinnen und Besucher.

Zum Vergleich: Im Vorjahr kamen rund 700 Besucher zur Gamesvention nach Kempten. „Die Schlange wurde einfach für über eineinhalb Stunden nicht kürzer“, ergänzt Peter Schwiefert, ein weiteres Orga-Mitglied. Doch damit nicht genug. Die Veranstaltung ist rund um die Uhr geöffnet bis zum Ende am Sonntag 16 Uhr. Jederzeit können Interessierte vorbeischauen. „Die Letzten waren heute früh um 6.30 Uhr noch am Spielen, die ersten waren um 7.30 Uhr wieder fit“, sagt Schwiefert.

Gamesvention in Kempten „ist einmalig“

Langweilig wird hier wohl keinem. „Spielen verbindet“, sagt Arno Venner, der gerade mit Dave Stennet ein Regelwerk im Pfarrsaal von St. Lorenz bespricht. Die Gamesvention findet nämlich in drei Gebäuden statt: dem genannten Pfarrsaal, im Haus der Caritas und im Jugendhaus. Überall ist ein Lachen und gute Stimmung wahrzunehmen. „Beim Spielen, egal ob Brett-, Rollen- oder Kartenspiel, treffen Generationen aufeinander“, erklärt Stennet, „das macht den Charme der Gamesvention aus.“

Die Gäste kommen aus Salzburg oder Regensburg, teils übernachten sie auch mit Schlafsack auf der Veranstaltung. Venner und Stennet kommen etwa aus München. „Jeder, der hier zu Besuch ist, merkt, wie hier Herzblut reingesteckt wird“, sagt Venner. Das läge auch an der lokalen Unterstützung des Spieleladens Heldenschmiede, so Stennet. „Im Süden Deutschlands ist die Gamesvention schon einmalig“, erklärt er.

Alle Altersgruppen kommen zum Spielen nach Kempten

„Man lernt sich hier kennen, niemand wird hier alleine spielen“, so Stennet. Das können auch die Dietmannsrieder Fridolin Mayerhofer und Dominik Gelhar bestätigen. Die beiden haben sich heute das erste Mal auf der Gamesvention getroffen. „Wir haben uns gerade erst kennengelernt“, sagt Mayerhofer. Sie spielten eine Runde des Kartenspiels „Lorcana“, das vom Ravensburger Spieleverlag erfunden wurde und mit Disney-Figuren daherkommt. „Es ist etwas anderes, hier, mal jemand anderen zum Spielen zu finden, als daheim immer gegen die Ehefrau zu spielen“, erklärt Gelhar und lacht, „irgendwann kennt man halt die Spielkarten des anderen.“ Für Mayerhofer steht noch der Sonntag an: „Die Kinder wissen noch nichts davon, sonst wären sie heute schon dabei, aber die werden sich bestimmt freuen“, sagt er.

Die Gamesvention funktioniert wegen der Teamarbeit. „Es ist eine gemeinsame Leistung“, sagt Organisator Kalus. Aber auch die Stadt Kempten unterstützt, neben der „Heldenschmiede“, das Projekt. „Das Kulturamt fördert uns“, erklärt er. Aber auch der Verein Skyforger ist essenziell. „Die kümmern sich um den Part mit den Videospielen im Jugendhaus“, so Kalus. Am Ende läuft alles auf ein Wochenende voller Spaß hinaus: Dafür startet die Planung im April, damit im Herbst die Gamesvention stattfinden kann – mit dem Ziel: „Egal welche nerdige Subkultur hier vertreten ist, alle kommunizieren miteinander, das macht den Charme aus“, so Kalus.