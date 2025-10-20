Icon Menü
Gegen Diskriminierung an der Hochschule Kempten: Studierende wollen sich einsetzen für „alle, die keine Stimme haben“

Hochschule Kempten

„Für alle, die keine Stimme haben“: So setzen sich Studierende in Kempten gegen Diskriminierung ein

Der Arbeitskreis „BIPoc“ will Vielfalt schützen und eine Anlaufstelle für Menschen in Not sein. Was die Studierenden in Kempten vorhaben.
Von Laura Wiedemann
    Mohammad Fares Alahmad bildet mit zwei weiteren Studierenden der Hochschule Kempten den Arbeitskreis „BIPoC“ und will Vielfalt schützen.
    Mohammad Fares Alahmad bildet mit zwei weiteren Studierenden der Hochschule Kempten den Arbeitskreis „BIPoC“ und will Vielfalt schützen. Foto: Matthias Becker

    Sie wollen Anlaufstelle sein für alle, die sonst kein Gehör finden: Das ist das Ziel des neuen Arbeitskreises „BIPoC“ an der Hochschule Kempten, erklärt Mitinitiator Mohammad Fares Alahmad. Der Name der Gruppe schließt Schwarze und indigene Menschen ein sowie „People of Color“, eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung. Doch ihr Aufgabenbereich umfasse mehr, sagt Mohammad Fares Alahmad. Auch eine Studentin, die sexuell belästigt wurde, habe sich schon an das Team gewandt: „Man vertraut sich leichter an unter Studierenden.“

