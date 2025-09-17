Schritt für Schritt Gutes tun: Verein Hikiz macht Wandern zum Spendenabenteuer 

Ein Gipfelkreuz, strahlende Gesichter und ein Scheck in Höhe von 9500 Euro. Das war ein besonderer Moment für den Verein Hikiz im Jahr 2025, als die Gründer am höchsten Punkt der Krinnenspitze eine Spende an das Kinderhospiz Ulm übergeben konnten. Für Fabian Albrecht und Matthias Knödler, die Gründer von Hikiz, bedeutet Wandern nämlich vielmehr als nur ein Sporterlebnis. Sie laufen für einen guten Zweck.
Vereinsleben im Allgäu
