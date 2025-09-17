Icon Menü
Gemeinnütziger Verein „Hikiz“ wandelt Höhenmeter in Spenden für benachteiligte Kinder um.

Vereinsleben im Allgäu

Schritt für Schritt Gutes tun: Verein Hikiz macht Wandern zum Spendenabenteuer 

Auf gemeinsamen Touren in den Allgäuer Alpen zählt jeder Höhenmeter für benachteiligte Kinder. Wie die gesammelten Spenden verwendet werden.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Hikiz Höhenmeter für den guten Zweck
    Hikiz Höhenmeter für den guten Zweck Foto: Carolin Fritz

    Ein Gipfelkreuz, strahlende Gesichter und ein Scheck in Höhe von 9500 Euro. Das war ein besonderer Moment für den Verein Hikiz im Jahr 2025, als die Gründer am höchsten Punkt der Krinnenspitze eine Spende an das Kinderhospiz Ulm übergeben konnten. Für Fabian Albrecht und Matthias Knödler, die Gründer von Hikiz, bedeutet Wandern nämlich vielmehr als nur ein Sporterlebnis. Sie laufen für einen guten Zweck.  

