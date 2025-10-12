Weil die neue PV-Anlage im Schatten alter Bäume steht, wollen Hausbesitzer sie fällen - doch die Stadt lehnt ab

Seit die Baumschutzverordnung in Kempten gilt, werden Bäume immer wieder zum Politikum. Während sich die einen mit Protestaktionen für den Erhalt der Pflanzen einsetzen, sehnen manche Grundstückseigentümer hingegen die Fällung herbei. Zwei Bergahorne auf dem Grundstück von Privatleuten waren nun Thema im Umwelt- und Klimaausschuss des Stadtrats. Besonders brisant: Die Eigentümer klagen darüber, dass die alten Bäume Schatten auf ihre PV-Anlage werfen, doch die Module brachten sie selbst erst vor wenigen Monaten an.
Naturschutz
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden