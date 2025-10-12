Naturschutz Weil die neue PV-Anlage im Schatten alter Bäume steht, wollen Hausbesitzer sie fällen - doch die Stadt lehnt ab

Ob Bäume gefällt werden oder erhalten bleiben, steht in Kempten immer wieder politisch zur Diskussion. Nun geht es um einen Antrag auf Fällung, den Bürger für ihren privaten Garten stellten.