Geplante Baumfällung in Kempten: Hausbesitzer wollen Bergahorne beseitigen

Naturschutz

Weil die neue PV-Anlage im Schatten alter Bäume steht, wollen Hausbesitzer sie fällen - doch die Stadt lehnt ab

Ob Bäume gefällt werden oder erhalten bleiben, steht in Kempten immer wieder politisch zur Diskussion. Nun geht es um einen Antrag auf Fällung, den Bürger für ihren privaten Garten stellten.
Von Laura Wiedemann
    Hausbesitzer installierten PV-Module auf ihrem Dach. Nun beschweren sie sich über die Verschattung durch Bäume.
    Hausbesitzer installierten PV-Module auf ihrem Dach. Nun beschweren sie sich über die Verschattung durch Bäume. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Seit die Baumschutzverordnung in Kempten gilt, werden Bäume immer wieder zum Politikum. Während sich die einen mit Protestaktionen für den Erhalt der Pflanzen einsetzen, sehnen manche Grundstückseigentümer hingegen die Fällung herbei. Zwei Bergahorne auf dem Grundstück von Privatleuten waren nun Thema im Umwelt- und Klimaausschuss des Stadtrats. Besonders brisant: Die Eigentümer klagen darüber, dass die alten Bäume Schatten auf ihre PV-Anlage werfen, doch die Module brachten sie selbst erst vor wenigen Monaten an.

