Aus diesem Grund verhüllt ein Gerüst die Kemptener Residenz

Ein großes Gerüst verhüllt den Südflügel der Residenz im Kemptener Zentrum. Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter frischen die Fenster gerade mit einem Überholungsanstrich auf, teilt Barbara Klein vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Historisches Gebäude erhält neue Sicherheitstüren

Auch die großen zweiflügeligen Zugangstüren des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert werden entsprechend der Denkmalschutz-Vorgaben erneuert und durch optischen Nachbauten ersetzt. Klein erläutert: „Die neuen Türen werden in ihrer Funktion benutzerfreundlicher sein und den Sicherheitsanforderungen einer Justizbehörde entsprechen.“ Ende Oktober ist ihr zufolge das Ende der Arbeiten geplant.