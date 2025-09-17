Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Gerüstbau an Kemptener Residenz: Fenster und Türen des historischen Gebäudes werden renoviert

Bauarbeiten

Aus diesem Grund verhüllt ein Gerüst die Kemptener Residenz

Ein großes Gerüst ist um den Südflügel der Kemptener Residenz aufgebaut. Wie lange werden die Bauarbeiten an dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert dauern?
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Ein Gerüst um die Kemptener Residenz sorgt gerade wohl für viele Fragen bei Passanten.
    Ein Gerüst um die Kemptener Residenz sorgt gerade wohl für viele Fragen bei Passanten. Foto: Ralf Lienert

    Ein großes Gerüst verhüllt den Südflügel der Residenz im Kemptener Zentrum. Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter frischen die Fenster gerade mit einem Überholungsanstrich auf, teilt Barbara Klein vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion mit.

    Historisches Gebäude erhält neue Sicherheitstüren

    Auch die großen zweiflügeligen Zugangstüren des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert werden entsprechend der Denkmalschutz-Vorgaben erneuert und durch optischen Nachbauten ersetzt. Klein erläutert: „Die neuen Türen werden in ihrer Funktion benutzerfreundlicher sein und den Sicherheitsanforderungen einer Justizbehörde entsprechen.“ Ende Oktober ist ihr zufolge das Ende der Arbeiten geplant.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden