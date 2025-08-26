Große Rauchsäule über Durach - dieser Brand war der Grund dafür

Auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Durach ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Weil Rauch aus einem Container mit Altmetall aufstieg, rückte gegen 12 Uhr die örtliche Feuerwehr zu dem Unternehmen in der Weidacher Straße – angrenzend an Wertstoffhof und Flugplatz – aus.

Nach einer Stunde war der Brand gelöscht

Über eine Warnung per Smartphone wurden Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 250 Metern über einen Großbrand verständigt und dazu aufgerufen, Türen und Fenster zu schließen. Die Warnung wurde laut Feuerwehr-Kommandant Matthias Hauser nach etwa 30 Minuten aufgehoben.

Rund 25 Feuerwehrkräfte waren während der Löscharbeiten etwa eine Stunde im Einsatz. Auch Rettungswagen und Polizei waren vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Der Auslöser des Feuers ist noch nicht bekannt.

