Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Heising: Mit 1,5 Promille unterwegs – betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Heising bei Kempten

Mit 1,5 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer verursacht in Heising mehrere Unfälle

Schon beim Ausparken rammt ein 62-Jähriger sowohl den Zaun als auch den Wagen des Nachbars. Obwohl ihn dieser darauf anspricht, beginnt er unbeirrt seine Fahrt – mit Folgen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Heising hat ein betrunkener Autofahrer mehrere Unfälle verursacht.
    In Heising hat ein betrunkener Autofahrer mehrere Unfälle verursacht. Foto: Heiko Becker/dpa (Symboldbild)

    Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch (10. September) in Heising gleich mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Unfall im Ortsteil von Lauben bei Kempten an seinem eigenen Wohnsitz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden