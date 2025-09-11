Heising bei Kempten Mit 1,5 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer verursacht in Heising mehrere Unfälle

Schon beim Ausparken rammt ein 62-Jähriger sowohl den Zaun als auch den Wagen des Nachbars. Obwohl ihn dieser darauf anspricht, beginnt er unbeirrt seine Fahrt – mit Folgen.