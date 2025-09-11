Mit 1,5 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer verursacht in Heising mehrere Unfälle

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch (10. September) in Heising gleich mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Unfall im Ortsteil von Lauben bei Kempten an seinem eigenen Wohnsitz.
Heising bei Kempten
Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch (10. September) in Heising gleich mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Unfall im Ortsteil von Lauben bei Kempten an seinem eigenen Wohnsitz.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden