Hirsch-Areal Probstried: Erstes Zwischenziel bald erreicht

Die Baustelle am Probstrieder Hirsch-Areal macht Fortschritte. Auch wenn der Zeitplan laut Bürgermeister Werner Endres sportlich ist: Schon bald sollen erste Abschnitte fertiggestellt werden.

Am 27. November ist demnach die Eröffnung des Dorfladens geplant. Derzeit werde der Fußboden verlegt, anschließend kommen die Regale. Für 30. November ist ein Schausonntag in Dorfwirtschaft und Saal geplant, am Tag darauf soll auch dort der Betrieb starten. Derzeit wird noch die neue Küche eingebaut. „Sowohl für Wirtschaft als auch für Dorfladen wäre das Adventsgeschäft wichtig“, sagt Endres.

Auf dem Probstrieder Hirsch-Areal entstehen Wohnungen, Dorfladen, Tiefgarage, Gasthof, Hotel und Festsaal

Die Arbeiten auf dem Areal sind dann aber noch nicht abgeschlossen. Die 18 Wohnungen werden wohl ab 1. Juli 2026 vermietet, auch die Hotelzimmer werden im Sommer fertig. Auf der Kostenseite bleibe man im avisierten Budget von 17,8 Millionen Euro – vermutlich sogar etwas niedriger.

Wie berichtet, saniert die Gemeinde das historische Gasthof-Hirsch-Gebäude. Unter anderem entstehen ein Festsaal und Hotelzimmer. Angrenzend werden Wohnungen gebaut, unter den Gebäuden eine Tiefgarage. Und auch der Dorfladen erhält auf dem Gelände eine neue Heimat.

Der Abriss begann im Frühjahr 2024. Die Gründung der Baustelle fiel zunächst aufwändiger aus, als erwartet. Seither seien die Arbeiten allerdings – abgesehen von den üblichen kleineren Überraschungen – gut verlaufen, sagt Endres. Er freut sich schon auf das Ergebnis: „Ich glaube, das wird eine richtig schöne Ortsmitte.“