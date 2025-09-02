Hunde im Cannabis-Rausch: Zeigt sich dieses Problem auch im Allgäu?

Ein Schreck beim Spaziergang: Der Hund wuselt über den Rasen und plötzlich landet der Stummel eines Joints in seinem Maul. Weil das in München immer öfter passiert, schlagen Tiermediziner der Ludwig-Maximilians-Universität nun Alarm. Etwa doppelt so viele Hunde wie noch vor der Teillegalisierung des Rauschmittels im April 2024 landen wöchentlich in der dortigen Klinik wegen einer THC-Vergiftung. Ob sich dieser Trend auch in Kempten und im Oberallgäu zeigt?
Mehr THC-Vergiftungen
