Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Hund frisst Cannabis: Das raten Kemptener Tierärztinnen bei einer THC-Vergiftung

Mehr THC-Vergiftungen

Hunde im Cannabis-Rausch: Zeigt sich dieses Problem auch im Allgäu?

In München schlagen Tierärzte wegen steigender THC-Vergiftungen Alarm. Auch Kemptener Medizinerinnen kennen das Problem. Das raten sie Hundehaltern.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Vorsicht beim Gassigehen vor Cannabis: Immer wieder fressen Hunde im Freien für sie gefährliche Gegenstände.
    Vorsicht beim Gassigehen vor Cannabis: Immer wieder fressen Hunde im Freien für sie gefährliche Gegenstände. Foto: Matthias Becker

    Ein Schreck beim Spaziergang: Der Hund wuselt über den Rasen und plötzlich landet der Stummel eines Joints in seinem Maul. Weil das in München immer öfter passiert, schlagen Tiermediziner der Ludwig-Maximilians-Universität nun Alarm. Etwa doppelt so viele Hunde wie noch vor der Teillegalisierung des Rauschmittels im April 2024 landen wöchentlich in der dortigen Klinik wegen einer THC-Vergiftung. Ob sich dieser Trend auch in Kempten und im Oberallgäu zeigt?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden