„Ich möchte unbedingt, dass es hier weitergeht“: Bauunternehmen Filgis feiert Jubiläum

Wer das halbfertige, mit Holz eingerüstete Bauwerk auf dem alten Schwarz-Weiß-Foto von 1936 sieht, vor dem Theodor Filgis freundlich lächelt, glaubt vermutlich nicht, dass es heute noch steht. Doch das tut es. Die Rutsche wurde für das Freibad Ottobeuren gebaut, das 1937 eröffnete. „Diese Rutsche ist symbolisch für unsere Intension“, sagt Magdalena Filgis, die mittlerweile die sechste Generation im Familienunternehmen verkörpert. „Wir schaffen nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Lebensraum für die Allgäuer Bevölkerung.“ Heuer besteht das Bauunternehmen seit 175 Jahren.
175 Jahre Filgis Altusried
