175 Jahre Filgis Altusried

„Ich möchte unbedingt, dass es hier weitergeht“: Bauunternehmen Filgis feiert Jubiläum

Magdalena Filgis erzählt, was das Familienunternehmen seit 1850 ausmacht. Sie ist die sechste Generation, ihre Mutter führt mit Philipp Haidl die Geschäfte.
Von Kerstin Futschik
    „Das Bild zeigt meinen Ur-Ur-Großvater Theodor Filgis und den Bau der Rutsche des Freibades in Ottobeuren 1936, die auch heute noch steht und eifrig genutzt wird“, sagt Magdalena Filgis. 2024 ist Philipp Haidl in die Geschäftsführung eingestiegen.
    „Das Bild zeigt meinen Ur-Ur-Großvater Theodor Filgis und den Bau der Rutsche des Freibades in Ottobeuren 1936, die auch heute noch steht und eifrig genutzt wird“, sagt Magdalena Filgis. 2024 ist Philipp Haidl in die Geschäftsführung eingestiegen. Foto: Georg Filgis/Katja Zschau

    Wer das halbfertige, mit Holz eingerüstete Bauwerk auf dem alten Schwarz-Weiß-Foto von 1936 sieht, vor dem Theodor Filgis freundlich lächelt, glaubt vermutlich nicht, dass es heute noch steht. Doch das tut es. Die Rutsche wurde für das Freibad Ottobeuren gebaut, das 1937 eröffnete. „Diese Rutsche ist symbolisch für unsere Intension“, sagt Magdalena Filgis, die mittlerweile die sechste Generation im Familienunternehmen verkörpert. „Wir schaffen nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Lebensraum für die Allgäuer Bevölkerung.“ Heuer besteht das Bauunternehmen seit 175 Jahren.

