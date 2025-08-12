Icon Menü
„Ich wollte immer Richtung Berge ziehen“: Iris Heiland ist neue Sportbeauftragte in Waltenhofen

Gemeindeleben

Die gebürtige Münsterländerin wünscht sich, dass die Gemeinde mehr zusammenwächst. Bewegung scheint ihr dafür ein geeignetes Mittel. Daran arbeitet sie gerade.
Von Kerstin Futschik
    „Lasst uns tanzen“: Iris Heiland bietet Menschen mit und ohne Demenz im Seniorenzentrum Sankt Martin die Möglichkeit, sich gemeinsam zu bewegen.
    „Lasst uns tanzen“: Iris Heiland bietet Menschen mit und ohne Demenz im Seniorenzentrum Sankt Martin die Möglichkeit, sich gemeinsam zu bewegen. Foto: Matthias Becker

    Iris Heiland bewegt gerne etwas – ihren eigenen Körper, den anderer Menschen und auch die Gegebenheiten in ihrem Umfeld. Sie hat Sport und BWL in Mannheim studiert, lebt aber nun schon seit acht Jahren mit ihrer Familie im Waltenhofener Ortsteil Memhölz. „Ich hatte die Idee, mich einzubringen, und habe hin und her überlegt, wie“, sagt die 42-Jährige. Seit dem Frühjahr ist sie die neue Sportbeauftragte der Gemeinde.

