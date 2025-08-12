„Ich wollte immer Richtung Berge ziehen“: Iris Heiland ist neue Sportbeauftragte in Waltenhofen

Iris Heiland bewegt gerne etwas – ihren eigenen Körper, den anderer Menschen und auch die Gegebenheiten in ihrem Umfeld. Sie hat Sport und BWL in Mannheim studiert, lebt aber nun schon seit acht Jahren mit ihrer Familie im Waltenhofener Ortsteil Memhölz. „Ich hatte die Idee, mich einzubringen, und habe hin und her überlegt, wie“, sagt die 42-Jährige. Seit dem Frühjahr ist sie die neue Sportbeauftragte der Gemeinde.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87448 Waltenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis