Neubau des Illerstegs wird erneut verschoben

Entwarnung für Fußgänger und Radler in der Kemptener Innenstadt: Der Illersteg bleibt noch bis Mitte 2026 stehen. Dann soll die wichtige Verbindung über die Iller aber abgerissen und neu gebaut werden. Die Brücke in Kempten wurde allein im Jahr 2023 insgesamt 1,25 Millionen Mal überquert. 870.000 der Bewegungen, die von der Zählanlage registriert wurden, wurden durch Fußgänger verursacht. Doch das Bauwerk aus Stahl ist marode und muss ersetzt werden. Ungefähr ein Jahr wird die Brücke während der Bauphase fehlen. Der Neubau sollte ursprünglich im laufenden Jahr beginnen, doch die Pläne werden verschoben.

