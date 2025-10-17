Icon Menü
Illersteg in Kempten für zwölf Monate gesperrt: Mitte 2026 soll es losgehen

Rad- und Fußgängerbrücke in Kempten

Neubau des Illerstegs wird erneut verschoben

Erst Mitte 2026 soll die wichtige Verbindung für Radfahrer und Fußgänger in der Innenstadt abgerissen und neu errichtet werden. Das hat auch mit der neuen Planung zu tun.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Der Illersteg in Kempten soll komplett erneuert werden. Aber der Baubeginn verzögert sich erneut.
    Der Illersteg in Kempten soll komplett erneuert werden. Aber der Baubeginn verzögert sich erneut. Foto: Ralf Lienert

    Entwarnung für Fußgänger und Radler in der Kemptener Innenstadt: Der Illersteg bleibt noch bis Mitte 2026 stehen. Dann soll die wichtige Verbindung über die Iller aber abgerissen und neu gebaut werden. Die Brücke in Kempten wurde allein im Jahr 2023 insgesamt 1,25 Millionen Mal überquert. 870.000 der Bewegungen, die von der Zählanlage registriert wurden, wurden durch Fußgänger verursacht. Doch das Bauwerk aus Stahl ist marode und muss ersetzt werden. Ungefähr ein Jahr wird die Brücke während der Bauphase fehlen. Der Neubau sollte ursprünglich im laufenden Jahr beginnen, doch die Pläne werden verschoben.

