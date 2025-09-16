Jazz ist keine Musik für Kinder? - Doch!

Jazz ist keine Musik für Kinder. Von wegen! Leonie Leuchtenmüller und ihre Band beweisen das Gegenteil. Als Tumi Jazzumi begeisterte die Sängerin mit Andreas Schütz am Piano, Magnus Dauner am Schlagzeug und Frank Thumbach am Kontrabass die 300 Kinder und Lehrkräfte der Grundschule Dietmannsried. Die Veranstaltung wurde gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und den Bayerischen Musikrat.

Im Konzert wird die Geschichte des Mädchens Tumi Jazzumi vom Planeten Musikana erzählt. Diese trifft auf Kai den Hai, mit dem sie Abenteuer erlebt, die Tumi immer zu einem Song inspirieren. Leonie Leuchtenmüller nahm die Kinder energiegeladen mit auf eine Reise durch die unterschiedlichen Rhythmen, Genres und Besonderheiten des Jazz (Bossa Nova, Blues, Swing, Improvisation, Call and Response, Soli), die auch durch die kindgerechten lustigen deutschen Texte und die mitreißenden Mitmachphasen direkt in die Herzen der Kids gingen.

Ein Höhepunkt des Konzerts war der Song „Scher dich weg, Jack!“. Vor dem Konzert für alle durfte die Klasse 4b an einem Workshop mit den Musikern teilnehmen und die abgewandelte Version von „Hit the road, Jack“ einstudieren und zusammen mit den Jazzprofis performen, ein unvergessliches Erlebnis! Erst nach einer Zugabe durfte das Konzert enden.

Andreas Schütz, Frank Thumbach, Leonie Leuchtenmüller und Magnus Dauner brachten den Schülerinnen und Schülern in Dietmannsried den Jazz näher. Foto: Johannes Breitfeld

