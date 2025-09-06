„Jodprodukte“ aus Sulzbrunn: So prägt der frühere Kurort seit 200 Jahren die Region

Sulzbrunn – diesen Ort bringen vermutlich viele mit der „Gemeinschaft Sulzbrunn“ in Verbindung. 50 Erwachsene und 20 Kinder leben dort genossenschaftlich zusammen. Sulzbergerinnen und Sulzberger sprechen dagegen vom „Jodbad“. Damit ist der Kurbetrieb gemeint, der viele Jahrzehnte die Region prägte. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat die Gemeinschaft Sulzbrunn zusammen mit dem Sulzberger Ortsheimatpfleger Otto Pritschet diese Geschichte nun aufgearbeitet.

