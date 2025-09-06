Icon Menü
„Jodprodukte“ aus Sulzbrunn: So prägt der frühere Kurort seit 200 Jahren die Region

Allgäuer Geschichte

„Jodprodukte“ aus Sulzbrunn: So prägt der frühere Kurort seit 200 Jahren die Region

Heute ist der Ort das Zuhause einer Gemeinschaft. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckten die Allgäuer dort eine Jodquelle – die sogar Justus von Liebig lobte.
Von Kerstin Futschik
    • |
    • |
    • |
    Kurgäste genießen auf der Terrasse des Kurhauses in Sulzbrunn die Sonne.
    Kurgäste genießen auf der Terrasse des Kurhauses in Sulzbrunn die Sonne. Foto: Thomas Rahn/Gemeinschaft Sulzbrunn (Repro)

    Sulzbrunn – diesen Ort bringen vermutlich viele mit der „Gemeinschaft Sulzbrunn“ in Verbindung. 50 Erwachsene und 20 Kinder leben dort genossenschaftlich zusammen. Sulzbergerinnen und Sulzberger sprechen dagegen vom „Jodbad“. Damit ist der Kurbetrieb gemeint, der viele Jahrzehnte die Region prägte. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat die Gemeinschaft Sulzbrunn zusammen mit dem Sulzberger Ortsheimatpfleger Otto Pritschet diese Geschichte nun aufgearbeitet.

