Kanalbauarbeiten in Wildpoldsried kommen voran: Diese Straßen sind jetzt gesperrt

Wildpoldsried stellt das Kanalsystem in der Ortsmitte von einem Misch- auf ein Trennsystem um. Die Arbeiten in der Kemptener Straße sind laut Gemeinde inzwischen abgeschlossen. Vom unteren Bereich der Wolkenberger Straße bis zur Kreuzung Burgstraße verlegen die Arbeiter noch weitere Leitungen. Ab Montag, 8. September, muss auch die Kreuzung für etwa zwei Wochen gesperrt werden. Anlieger, Lieferverkehr und Müllabfuhr für „Auf dem G‘hau“ und obere Wolkenberger Straße fahren während dieser Zeit über die Einöde.

Arbeiten in Günzacher Straße starten erneut

Die Gemeinde weist darauf hin, dass ausschließlich die Bewohner „Auf dem G‘hau“ den Verbindungsfußweg von Schiebelsberg Richtung „Auf dem G‘hau“ mit dem Auto befahren dürfen.

Weiter heißt es, dass nach der Urlaubspause die Arbeiten in der Günzacher Straße und „Im Öschle“ in Wildpoldsried fortgesetzt werden. Aktuell stellen die Arbeiter den Schmutzwasserkanal mit den Hausanschlüssen fertig. Ab 8. September werde auch der Wasserleitungsbau fortgesetzt. Die Durchfahrt durch die Günzacher Straße ist weiterhin nicht möglich - eine Umleitung ist eingerichtet.