„Nur eine passende Stelle fehlt mir noch“: Das bewegt Menschen auf der Jobsuche

Auf Messe „Meine Zukunft“ informierten sich nicht nur angehende Azubis über Unternehmen, sondern auch Studienabsolventen, Fachkräfte, Weiterbildungsinteressierte und Geflüchtete. Mehr als 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten sich am Samstag in der Bigbox in Kempten. Dass die wirtschaftliche Lage für Jobsuchende aktuell herausfordernd sei, bewegte zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die 27-jährige Gloria Chumán sagte: „Im Internet finde ich kaum passende Stellen, deshalb will ich hier mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen.“
Arbeiten im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden