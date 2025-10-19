Icon Menü
Karrieremesse in der Bigbox Kempten: „Nur eine passende Stelle fehlt mir noch“

Arbeiten im Allgäu

„Nur eine passende Stelle fehlt mir noch“: Das bewegt Menschen auf der Jobsuche

Vom Schüler bis zur Quereinsteigerin: Bei einer Jobmesse in Kempten suchen Menschen nach dem idealen Posten im Allgäu – und kommen mit konkreten Erwartungen.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Carina Maurer (links) und Sarah Keller besuchen die Messe „Meine Zukunft“ in Kempten. Foto: Martina Diemand

    Auf Messe „Meine Zukunft“ informierten sich nicht nur angehende Azubis über Unternehmen, sondern auch Studienabsolventen, Fachkräfte, Weiterbildungsinteressierte und Geflüchtete. Mehr als 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten sich am Samstag in der Bigbox in Kempten. Dass die wirtschaftliche Lage für Jobsuchende aktuell herausfordernd sei, bewegte zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die 27-jährige Gloria Chumán sagte: „Im Internet finde ich kaum passende Stellen, deshalb will ich hier mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen.“

