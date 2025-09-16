Icon Menü
Keine letzte Chance mehr: Berufung vor dem Landgericht Kempten nützt 20-jährigem Raser nichts

Berufung vor dem Landgericht

Nach Verfolgungsjagd durch Kempten: 20-jähriger Raser wird hart bestraft

Ein junger Oberallgäuer ließ sich schon viel zuschulden kommen. Bewährungsstrafen und ein Arrest beeindruckten ihn nicht. Die Richterin zieht Konsequenzen.
Von Kerstin Futschik
    Der 20-Jährige raste im Dezember 2024 mit 180 km/h durch Kempten.
    Der 20-Jährige raste im Dezember 2024 mit 180 km/h durch Kempten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolfoto)

    „Ich hab‘ mit meinem Leben nicht viel angestellt“, sagte jüngst ein 20-jähriger Angeklagter vor dem Landgericht Kempten. Der Berufungsverhandlung waren gleich mehrere Straftaten vorausgegangen: Im November vergangenen Jahres war der damals 19-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Unfallflucht zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Woche Arrest verurteilt worden. Bereits einen Monat später raste er ohne Fahrerlaubnis durch Kempten und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Danach beleidigte er einen Polizisten im Chat gegenüber einem Freund. Und kurz nachdem er aus dem Arrest zurück war, setzte er sich noch zweimal ohne Führerschein hinters Steuer. Im Mai hatte ihn das Kemptener Amtsgericht deshalb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch Verteidiger und Staatsanwaltschaft beantragten Berufung. „Ich habe jetzt Arbeit und versuche, es besser zu machen. Mehr kann ich nicht“, sagte der Oberallgäuer vor Gericht. Doch das ließ die Richterin nun nicht mehr gelten.

