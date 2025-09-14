Freiluft-Gottesdienst in Kempten nach Drohungen gegen Pastor abgesagt

Die Tabernacle Kirche in Kempten - eine freie christliche evangelische Kirche - hatte für Sonntagnachmittag einen Freiluft-Gottesdienst auf dem Hildegardplatz geplant. Doch die Veranstaltung wurde abgesagt. Der Grund: Nach Angaben des Vorsitzenden des örtlichen Vereins, Eddie Reger, wurden im Internet anonyme Drohungen gegen den Pastor ausgesprochen, der den Gottesdienst halten sollte. Die Polizei ermittelt.

