Tabernacle Kirche in Kempten: Drohungen gegen Pastor stoppen Freiluft-Gottesdienst - Polizei ermittelt

Polizei ermittelt

Freiluft-Gottesdienst in Kempten nach Drohungen gegen Pastor abgesagt

Die Tabernacle Kirche hatte einen Freiluft-Gottesdienst geplant. Doch das Treffen fällt aus, weil es Drohungen mit Bezug auf das Kirk-Attentat in den USA gab.
Von Dominik Riedle
    Die Polizei ermittelt in Kempten wegen Drohungen gegen einen Pastor. Darin wird unter anderem Bezug genommen zur Utah Universität in den USA, die aus Sicht des anonymen Autors für den Kemptener Pastor ein guter Platz für ein Treffen sei.  
    Die Polizei ermittelt in Kempten wegen Drohungen gegen einen Pastor. Darin wird unter anderem Bezug genommen zur Utah Universität in den USA, die aus Sicht des anonymen Autors für den Kemptener Pastor ein guter Platz für ein Treffen sei.   Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Die Tabernacle Kirche in Kempten - eine freie christliche evangelische Kirche - hatte für Sonntagnachmittag einen Freiluft-Gottesdienst auf dem Hildegardplatz geplant. Doch die Veranstaltung wurde abgesagt. Der Grund: Nach Angaben des Vorsitzenden des örtlichen Vereins, Eddie Reger, wurden im Internet anonyme Drohungen gegen den Pastor ausgesprochen, der den Gottesdienst halten sollte. Die Polizei ermittelt.

