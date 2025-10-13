Gefährlicher Vorfall in Kempten: Mann prügelt mit Ast auf vorbeifahrendes Auto ein

Icon Menü
Mann schlägt in Kempten mit Ast auf fahrendes Auto ein - Polizei sucht Täter

Eine Frau fährt mit ihrem Auto durch Kempten. Als sie an einem Fußgänger vorbeikommt, schlägt der plötzlich mit einem Ast auf den Wagen ein. Die Polizei sucht den Mann.
Von Allgäuer Zeitung
    Mit einem Ast hat ein Unbekannter in Kempten auf ein vorbeifahrendes Auto eingeschlagen. (Symbolbild)
    Mit einem Ast hat ein Unbekannter in Kempten auf ein vorbeifahrendes Auto eingeschlagen. (Symbolbild) Foto: Mariya Muschard auf Pixabay

    In Kempten hat ein Mann am Sonntag mit einem Ast auf das vorbeifahrende Auto eine Frau eingeschlagen. Das berichtet die Polizei.

    Demnach fuhr die Autofahrerin am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr die Immenstädter Straße in Kempten entlang. Als sie mit Schrittgeschwindigkeit an einem Mann vorbei kam, prügelte dieser ohne erkennbaren Grund mit einem Ast auf das Auto ein.

    Polizei sucht Täter und Zeugen

    Laut Polizei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter und hofft auf Zeugenaussagen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831-9909 0 zu melden.

    Beschreibung des unbekannten Mannes

    Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

    • Etwa 70 Jahre
    • Grauer Bart
    • Hatte eine Strickmütze auf
    • Trug eine dunkelblaue Winterjacke
    • Hatte eine dunkle Hose an

