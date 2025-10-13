Gefährlicher Vorfall in Kempten: Mann prügelt mit Ast auf vorbeifahrendes Auto ein

In Kempten hat ein Mann am Sonntag mit einem Ast auf das vorbeifahrende Auto eine Frau eingeschlagen. Das berichtet die Polizei.
Mann schlägt in Kempten mit Ast auf fahrendes Auto ein
Demnach fuhr die Autofahrerin am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr die Immenstädter Straße in Kempten entlang. Als sie mit Schrittgeschwindigkeit an einem Mann vorbei kam, prügelte dieser ohne erkennbaren Grund mit einem Ast auf das Auto ein.
Polizei sucht Täter und Zeugen
Laut Polizei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter und hofft auf Zeugenaussagen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831-9909 0 zu melden.
Beschreibung des unbekannten Mannes
Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:
- Etwa 70 Jahre
- Grauer Bart
- Hatte eine Strickmütze auf
- Trug eine dunkelblaue Winterjacke
- Hatte eine dunkle Hose an
Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Kempten und der Umgebung gibt es hier.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden