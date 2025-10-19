Vorbei mit Feierei: Veranstalter streicht legendäre Studentenpartys in Kempten

Seit knapp 20 Jahren ist die „Study Club“ -Party in der Disco Parktheater fester Bestandteil des Kemptener Nachtlebens. Jeden Mittwoch (außer in den Semesterferien) ging es zu später Stunde los: mit „Empty Pocket“ Preisen, also günstigem Eintritt und kostengünstigen Getränken und bekannter Musik am DJ-Pult. Meist gingen die Partys bis in die frühen Morgenstunden. Eigentlich ideal für viele Studierende.

