Klubs und Bars in Kempten: Bekannte Studentenparty im Parktheater wird es nicht mehr geben

Partyszene in Kempten

Vorbei mit Feierei: Veranstalter streicht legendäre Studentenpartys in Kempten

Mit dem „Study Club“ bot das Parktheater in Kempten fast 20 Jahre lang ein kulturelles Angebot für Studierende. Warum es wegfällt – und was stattdessen geplant ist.
Von Julia Geppert
    Lange Zeit war das Parktheater an den Mittwochabenden gut gefüllt. Nun wird das Angebot für Studierende reduziert. Foto: Julia Geppert (Symbolbild)

    Seit knapp 20 Jahren ist die „Study Club“ -Party in der Disco Parktheater fester Bestandteil des Kemptener Nachtlebens. Jeden Mittwoch (außer in den Semesterferien) ging es zu später Stunde los: mit „Empty Pocket“ Preisen, also günstigem Eintritt und kostengünstigen Getränken und bekannter Musik am DJ-Pult. Meist gingen die Partys bis in die frühen Morgenstunden. Eigentlich ideal für viele Studierende.

