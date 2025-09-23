Drogendealer in Kempten hochgenommen - Massenhaft Marihuana und Kokain sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kempten haben Ermittler vier tatverdächtige mutmaßliche Drogendealer festgenommen, sowie größere Mengen Drogen sichergestellt. Das berichtet die Polizei am Dienstag, 22.09.25.

Polizei durchsucht Wohnung in Kempten wegen Drogen

Demnach durchsuchten am Montag, dem 15.09.2025, Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Kempten eine Wohnung im Stadtgebiet Kempten. Vorausgegangen waren laut Polizei „umfangreiche Ermittlungen in der Betäubungsmittelszene.“

500 Gramm Marihuana, 100 Gramm Kokain und Bargeld sichergestellt

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten rund 500 Gramm Marihuana, etwa 100 Gramm Kokain sowie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Vier tatverdächtige Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren trafen die Beamten in der Wohnung an.

Festnahme und Gefängnis

Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Kempten beantragte gegen alle Beschuldigten Haftbefehle. Daraufhin führten Polizeibeamte die Männer dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Männer wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

