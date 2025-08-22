Betrunkener Besucher weigert sich zu gehen – Polizei muss anrücken

Am Dienstag gegen 20.15 Uhr ist die Polizei zu einem Streit im Bereich der Ostbahnhofstraße in Kempten ausgerückt. Wie die Beamten mitteilen, weigerte sich ein 32-jähriger Gast, die Wohnung einer Frau zu verlassen.

Sie hatte ihn aufgefordert zu gehen, weil er sich aggressiv verhielt. Doch durch die Aufforderung wurde er nur noch aggressiver und beleidigte die Frau. Außerdem soll er versucht haben, sie zu schlagen.

Streit in Kempten eskaliert

Ein 31-jähriger Hausbewohner mischte sich in den Streit ein. Die Situation eskalierte weiter: Der 32-Jährige und der 31-Jährige schlugen sich gegenseitig.

Die hinzugerufene Polizei nahm den 32-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann sperrte sich jedoch gegen die Maßnahmen und leistete Widerstand. Weil er stark betrunken war, musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.

Ein weiterer Streitbeteiligter, ein 45 Jahre alter Mann, leistete ebenfalls Widerstand gegen die Polizei. Auch er musste mit auf die Wache. Obwohl bei dem Einsatz keiner der Beamten verletzt wurde, müssen sich die beiden Männer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

32-Jährige muss Nacht in der Zelle verbringen

Der 45-Jährige durfte die Dienststelle nach der Aufnahme des Sachverhalts wieder verlassen. Da sich der 32-Jährige nicht beruhigen konnte, behielt die Polizei ihn über Nacht in einer Zelle, um mögliche weitere Straftaten zu verhindern.

Angriffe auf Hilfs- und Rettungskräfte werden in Bayern konsequent und schnell verfolgt, berichtet die Polizei. Daher konnten die Beamten alle Ermittlungen noch vor dem Wochenende abschießen, sodass bereits nächste Woche Anklage bei Gericht erhoben werden kann.

In der ursprünglichen Version dieses Artikels berichtete unsere Redaktion auf Grundlage der Pressemitteilung der Polizei, dass ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer Widerstand gegen die Polizei geleistet hätten. Die Beamten korrigierten diese Angaben jedoch am Freitag: Nicht der Radfahrer leistete Widerstand, sondern der 45-jährige Streitbeteiligte.

