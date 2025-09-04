Unbekannte beschmieren Wahlkreisbüro der AfD in Kempten

Unbekannte haben einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro am Wahlkreisbüro der AfD in der Fabrikstraße in Kempten verursacht. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter einen Briefkasten und beschmierten die Glasfront des Gebäudes mit Graffitis .

Sachbeschädigung an AfD-Büro in Kempten: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat, insbesondere zur genauen Tatzeit oder den Tätern machen können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 melden.

