Unbekannte beschmieren Wahlkreisbüro der AfD in Kempten

Unbekannte haben einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro am Wahlkreisbüro der AfD in der Fabrikstraße in Kempten verursacht. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter einen Briefkasten und beschmierten die Glasfront des Gebäudes mit Graffitis .
Sachbeschädigung an AfD-Büro in Kempten: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat, insbesondere zur genauen Tatzeit oder den Tätern machen können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 melden.
Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden