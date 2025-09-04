Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Kempten: Unbekannte beschmieren Wahlkreisbüro der AfD – Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf

Unbekannte beschmieren Wahlkreisbüro der AfD in Kempten

Ein kaputter Briefkasten und Graffiti: Unbekannte haben Schäden am Wahlkreisbüro der AfD in Kempten angerichtet.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.
    Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolfoto)

    Unbekannte haben einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro am Wahlkreisbüro der AfD in der Fabrikstraße in Kempten verursacht. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter einen Briefkasten und beschmierten die Glasfront des Gebäudes mit Graffitis .

    Sachbeschädigung an AfD-Büro in Kempten: Polizei sucht Zeugen

    Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat, insbesondere zur genauen Tatzeit oder den Tätern machen können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-0 melden.

    Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden