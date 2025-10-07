Kinder sammeln Pfand für Tierheim Kempten

Eine große Freude bereiteten Sophia Maurus und Oscar Vogl zusammen mit ihren Freunden den Tieren im Tierheim in Kempten. Die Duracher sammelten in den letzten Wochen Pfandflaschen. Dabei sind 110 Euro zusammengekommen, die sie nun am Tag der offenen Tür dem Tierheim spendeten. Patricia Höß (Tierheimleitung) und Christian Mayer (Kassier des Tierschutzvereins) waren ganz überwältigt von so viel Engagement für den Tierschutz schon in so jungen Jahren: „Einfach total klasse und ein Vorbild für alle!“. (Christian Mayer)

