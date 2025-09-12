Icon Menü
Kemptener Künstlerin Ildikó Titkó hat den Thomas-Dachser-Gedenkpreis 2025 erhalten.

Porträt einer Künstlerin

Angekommen im Allgäu: Porträt der aus Ungarn stammenden prämierten Künstlerin Ildikó Titkó

Menschen in der Menge faszinieren und inspirieren die Künstlerin Ildikó Titkó. Die aus Ungarn stammende Thomas-Dachser-Preisträgerin hat auch ein Faible für Musik und Tanz.
Von Michael Dumler
    „Einklang“ nennt die Kemptener Künstlerin Ildikó Titkó ihr neues vierteiliges Gemälde, das bei der „Südlichen“ in Sonthofen zu sehen sein wird.
    „Einklang“ nennt die Kemptener Künstlerin Ildikó Titkó ihr neues vierteiliges Gemälde, das bei der „Südlichen“ in Sonthofen zu sehen sein wird. Foto: Martina Diemand

    Menschenansammlungen, Körperformen, Bewegungen und Gesichter haben für die Künstlerin Ildikó Titkó eine magische Anziehungskraft. „Ich untersuche leidenschaftlich gern, wie sich Individuen zu Gruppen formen und dabei ein rhythmisches Muster ergeben“, sagt die 47-jährige Kemptenerin mit ungarischen Wurzeln. Mit Stift und Pinsel entwirft sie Gemälde, in denen die Grenzen von Figurativem und Abstraktem verschwimmen. „Die Tänzerin“ ist so ein Werk. Für die vierteilige Arbeit erhielt sie den mit 4000 Euro dotierten Thomas-Dachser-Gedenkpreis der Festwochen-Kunstausstellung (wir berichteten). Das Gemälde wirft viele Fragen auf – und erlaubt ebenso viele Antworten“, urteilte die Jury.

