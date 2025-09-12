Angekommen im Allgäu: Porträt der aus Ungarn stammenden prämierten Künstlerin Ildikó Titkó

Menschenansammlungen, Körperformen, Bewegungen und Gesichter haben für die Künstlerin Ildikó Titkó eine magische Anziehungskraft. „Ich untersuche leidenschaftlich gern, wie sich Individuen zu Gruppen formen und dabei ein rhythmisches Muster ergeben“, sagt die 47-jährige Kemptenerin mit ungarischen Wurzeln. Mit Stift und Pinsel entwirft sie Gemälde, in denen die Grenzen von Figurativem und Abstraktem verschwimmen. „Die Tänzerin“ ist so ein Werk. Für die vierteilige Arbeit erhielt sie den mit 4000 Euro dotierten Thomas-Dachser-Gedenkpreis der Festwochen-Kunstausstellung (wir berichteten). Das Gemälde wirft viele Fragen auf – und erlaubt ebenso viele Antworten“, urteilte die Jury.

Michael Dumler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ungarn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis