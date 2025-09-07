Diese beiden Allgäuer Gründer wollen Jugendlichen bei Suche nach Ausbildungsplätzen helfen

Nach mindestens zehn Jahren Schulbank drücken, Hausaufgaben machen und Klassenarbeiten schreiben, halten junge Menschen dann endlich ihr Abschlusszeugnis in Händen. Aber was kommt danach? Ausbildung oder Studium? Etwas Handwerkliches oder doch Kaufmännisches? Draußen arbeiten oder lieber im Büro? Jugendliche stehen heute vor einer Vielzahl von Möglichkeiten nach dem Schulabschluss – und sind damit häufig überfordert. Ein junges Start-Up aus Kempten will junge Menschen deshalb bei der Berufswahl unterstützen.
Mit Social Media zum Ausbildungsplatz
