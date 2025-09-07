Icon Menü
Kemptener Start-Up Choosely will mit Social Media Ausbildungsplätze vermitteln

Mit Social Media zum Ausbildungsplatz

Diese beiden Allgäuer Gründer wollen Jugendlichen bei Suche nach Ausbildungsplätzen helfen

Mit ihrer App „Choosely“ wollen die Allgäuer Gründer Dominik Baum und Tobias Stöffel Jugendlichen bei der Berufsfindung unter die Arme greifen.
Von Franziska Jahn
    Tobias Stöffel (l.) und Dominik Baum haben das Start-Up „Choosely“ gegründet. Eine App, die jungen Menschen dabei helfen soll, einen Ausbildungsplatz zu finden.
    Tobias Stöffel (l.) und Dominik Baum haben das Start-Up „Choosely“ gegründet. Eine App, die jungen Menschen dabei helfen soll, einen Ausbildungsplatz zu finden. Foto: Franziska Jahn

    Nach mindestens zehn Jahren Schulbank drücken, Hausaufgaben machen und Klassenarbeiten schreiben, halten junge Menschen dann endlich ihr Abschlusszeugnis in Händen. Aber was kommt danach? Ausbildung oder Studium? Etwas Handwerkliches oder doch Kaufmännisches? Draußen arbeiten oder lieber im Büro? Jugendliche stehen heute vor einer Vielzahl von Möglichkeiten nach dem Schulabschluss – und sind damit häufig überfordert. Ein junges Start-Up aus Kempten will junge Menschen deshalb bei der Berufswahl unterstützen.

