Schlechtwetter-Tipp: Das ist die größte Kletterhalle im Allgäu

Klettern oder Bouldern, drinnen oder draußen, leicht oder schwer - in dieser Kletterhalle ist für jeden Kletterfan etwas geboten. Die Rede ist vom DAV Kletterzentrum swoboda alpin in Kempten, der größten Kletterhalle im Allgäu. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu der Kletteranlage wissen sollten.
Die Lage der Kletterhalle in Kempten
Das DAV Kletterzentrum swoboda alpin befindet sich gegenüber des Freizeitbades „Cambomare“ in Kempten. Es ist umgeben vom Sportpark des TV Kempten samt Tennis- und Beachvolleyballplätzen und dem Karate-Zentrum. Die Kletterhalle ist gut mit Auto, Bus und Rad erreichbar.
Das bietet das DAV Kletterzentrum swoboda alpin Kletterern
Egal ob Anfänger oder Kletterprofi, hier gibt es für jedes Kletterkönnen eine passende Route. Laut der Sektion Allgäu-Kempten
des Deutschen Alpenvereins e.V. sorgen Routenbauteams zudem für die nötige Abwechslung, indem sie neue Routen in regelmäßigen Intervallen schrauben.
Im Seilkletterbereich der swoboda alpin in Kempten erwarten Kletterer zahlreiche Kletterrouten. Vom 3. bis zum 11. Grad ist für jeden etwas dabei. Ein Großteil der Routen liegt dabei im unteren und mittleren Schwierigkeitsbereich und ist damit ideal für Familien, Einsteiger und Freizeitkletterer. Es gibt einen Innen- und einen Außenbereich
Alles Wichtige zum Seilklettern in der swoboda alpin in Kempten auf einen Blick
- Kletterfläche von 1100 Quadratmeter indoor und 1000 Quadratmeter outdoor
- Höhe von bis zu 15 Metern
- Rund 200 Routen vom dritten bis elften Grad
- Variable Wandflächen von ultrasteil bis plattig
- Moderner Fallschutzboden
- Separater Schulungsbereich für Gruppen und Anfänger
- Zwei Vorstiegs-Sicherungsautomaten
- Toprope-Bereich mit Selbstsicherungsgerät indoor
- Zwei Normspeed-Routen outdoor
Das bietet das DAV Kletterzentrum swoboda alpin Boulderern
Die Boulderhalle der swoboda alpin Kempten bietet indoor auf rund 1000 Quadratmetern vielfältige Klettererlebnisse in Absprunghöhe. Über 250 verschiedene Boulderprobleme jeder Schwierigkeit können Kletterer jeder Altersstufe hier lösen. Wenn das Wetter passt, gibt es outdoor zusätzlich noch eine Boulderwand mit weiteren 200 Quadratmetern Boulderfläche.
Alles Wichtige zum Bouldern in der Kletterhalle Kempten auf einen Blick
- 1000 Quadratmeter Boulderfläche indoor
- 200 Quadratmeter Boulderfläche outdoor
- Höhe von bis zu 4,5 Metern
- Insgesamt ca. 300 verschiedene Boulder
- Bereiche für Gruppen und Anfänger
- Bereiche für Profis und Training
- Fitness- und Gymnastikbereich
Wettkämpfe im DAV Kletterzentrum
In der Kletterhalle in Kempten finden zudem immer wieder Wettkämpfe statt. Während vor kurzem die 3. Kemptner Schülerbouldermeisterschaft „School of Bloc“ stattfand, startet die Kids Cups Lead & Speed am 26. und 27. Juli 2025.
Die Preise in der Kletterhalle in Kempten
- Erwachsene: Sektionsmitglied 12 Euro, DAV Mitglied 15,50 Euro, Nichtmitglied 18,50 Euro
- Ermäßigte: Sektionsmitglied 10,50 Euro, DAV Mitglied 13,50 Euro, Nichtmitglied 15,50 Euro
- Jugendliche (14 bis 17 Jahre): Sektionsmitglied 8 Euro, DAV Mitglied 11 Euro, Nichtmitglied 12 Euro
- Kinder (6 bis 13 Jahre): Sektionsmitglied 6,50 Euro, DAV Mitglied 8,50 Euro, Nichtmitglied 10 Euro
- Familien: Sektionsmitglieder 28 Euro, DAV Mitglieder 35 Euro, Nichtmitglieder 41 Euro
- Es gibt auch 10er-, 25er- und Jahreskarten
Die Öffnungszeiten der Kletterhalle in Kempten
Die Kletterhalle in Kempten ist zu folgenden Zeiten für den Kletter- und Boulderbetrieb geöffnet:
- Montag bis Freitag von 11 bis 22.30 Uhr
- Samstag von 9 bis 22.30 Uhr
- Sonn- und Feiertage von 9 bis 21 Uhr
