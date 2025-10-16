Kann ein Bürgermeister Wildpoldsried auch ehrenamtlich führen? Der Gemeinderat hat entschieden

Diese Entscheidung „stelle die Weichen für die Zukunft der Gemeinde“, sagte Bürgermeisterin Renate Schön in Wildpoldsried: Soll das Dorf künftig haupt- oder ehrenamtlich geführt werden? Diese Frage warfen die Freien Wähler nun mit einem Antrag auf (wir berichteten). Denn der Kandidat, der für die Gruppierung bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 ins Rennen gehen will, will das nur ehrenamtlich tun. Nun entschied der Gemeinderat über die künftige Rechtsstellung des Bürgermeisters und auch der Name des Kandidaten fiel: Zweiter Bürgermeister Günter Mögele will gegen Amtsinhaberin Schön antreten.
„Dann bleiben nur alte, reiche Männer übrig“
