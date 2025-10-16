Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Kommunalwahlen 2026: Wildpoldsrieder Gemeinderat entscheidet sich fürs Ehrenamt - und gegen Bürgermeister Renate Schön

„Dann bleiben nur alte, reiche Männer übrig“

Kann ein Bürgermeister Wildpoldsried auch ehrenamtlich führen? Der Gemeinderat hat entschieden

Der Gemeinderat entschied, wie die Kommune geführt werden soll. Ein anderer Kandidat hat sich offenbart. Was das für Amtsinhaberin Renate Schön bedeutet.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Wer leitet künftig das Rathaus Wildpoldsried? Die Kommunalwahl 2026 wirft bereits ihre Schatten voraus. Im Gemeinderat hat das jüngst zu heftigen Diskussionen geführt.
    Wer leitet künftig das Rathaus Wildpoldsried? Die Kommunalwahl 2026 wirft bereits ihre Schatten voraus. Im Gemeinderat hat das jüngst zu heftigen Diskussionen geführt. Foto: Martina Diemand (Symbol)

    Diese Entscheidung „stelle die Weichen für die Zukunft der Gemeinde“, sagte Bürgermeisterin Renate Schön in Wildpoldsried: Soll das Dorf künftig haupt- oder ehrenamtlich geführt werden? Diese Frage warfen die Freien Wähler nun mit einem Antrag auf (wir berichteten). Denn der Kandidat, der für die Gruppierung bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 ins Rennen gehen will, will das nur ehrenamtlich tun. Nun entschied der Gemeinderat über die künftige Rechtsstellung des Bürgermeisters und auch der Name des Kandidaten fiel: Zweiter Bürgermeister Günter Mögele will gegen Amtsinhaberin Schön antreten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden