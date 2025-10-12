Von Yoga bis Co-Working: Im Kreativquartier der Parkstadt Engelhalde eröffnet das „Neue Areal“

Eine Café-Bar steht nun da, wo früher ein Pförtner den Einlass aufs Saurer-Allma-Gelände kontrollierte. Ganz vollendet ist die Verwandlung noch nicht. Einige Arbeiten stünden noch an, erzählte Tom Herzhoff bei der Eröffnung des „Neuen Areals“ in der Leonhardstraße 15 im Kemptener Osten. Gemeinsam mit seinem Bruder Philip Herzhoff leitet er den Kreativ-Hub, in dem sich Menschen in Co-Working-Büros einmieten können, Yoga-Kurse, Workshops aber auch Unternehmens-Treffen stattfinden.

