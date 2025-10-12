Icon Menü
Kreativquartier der Parkstadt Engelhalde in Kempten: So sieht das „Neue Areal“ der Herzhoff Brüder aus

Parkstadt-Engelhalde-Projekt

Von Yoga bis Co-Working: Im Kreativquartier der Parkstadt Engelhalde eröffnet das „Neue Areal“

Büro- und Eventräume, Café-Bar und Yogastudio haben Thomas und Philip Herzhoff mit dem Neuen Areal geschaffen – und bauten dafür ein Industriegebäude um.
Von Laura Wiedemann
    Thomas (links) und Philip Herzhoff haben gemeinsam das „Neue Areal“ aufgebaut, das zum Kreativquartier in der Parkstadt Engelhalde gehört.
    Thomas (links) und Philip Herzhoff haben gemeinsam das „Neue Areal“ aufgebaut, das zum Kreativquartier in der Parkstadt Engelhalde gehört. Foto: Ralf Lienert

    Eine Café-Bar steht nun da, wo früher ein Pförtner den Einlass aufs Saurer-Allma-Gelände kontrollierte. Ganz vollendet ist die Verwandlung noch nicht. Einige Arbeiten stünden noch an, erzählte Tom Herzhoff bei der Eröffnung des „Neuen Areals“ in der Leonhardstraße 15 im Kemptener Osten. Gemeinsam mit seinem Bruder Philip Herzhoff leitet er den Kreativ-Hub, in dem sich Menschen in Co-Working-Büros einmieten können, Yoga-Kurse, Workshops aber auch Unternehmens-Treffen stattfinden.

