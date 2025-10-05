Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Krugzell: Planung für Arztpraxis und Feuerwehrhaus einen Schritt weiter

Baurecht in Krugzell

Krugzell: Planung für Arztpraxis und Feuerwehrhaus einen Schritt weiter

In Krugzell sollen eine Arztpraxis und ein Feuerwehrhaus entstehen. Für beides hat der Gemeinderat Altusried nun Baurecht geschaffen.
Von Fritz Hopp
    • |
    • |
    • |
    In Krugzell soll eine neue Arztpraxis entstehen. Der Gemeinderat Altusried hat hierfür nun eine wichtige Entscheidung getroffen.
    In Krugzell soll eine neue Arztpraxis entstehen. Der Gemeinderat Altusried hat hierfür nun eine wichtige Entscheidung getroffen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Der Gemeinderat Altusried hat während seiner jüngsten Sitzung Baurecht geschaffen: Mit dem beschlossenen Bebauungsplan hat das Gremium eine Rechtsgrundlage erzeugt, um in Krugzell ein Feuerwehrhaus und eine Arztpraxis mit Wohnhaus zu bauen.

    In Folge der erneuten Auslegung war lediglich eine Anpassung des Grenzverlaufs der ökologischen Ausgleichsfläche nötig geworden. Der Gemeinderat war sich einig, dass die Planungen zum Bau der neuen Hausarztpraxis nun zügig voranzutreiben seien, da diese Priorität haben.

    Die Satzung des Bebauungsplans „Krugzell-Feuerwehrhaus und Arztpraxis mit Wohnhaus“ wurde einstimmig beschlossen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden