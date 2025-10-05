Krugzell: Planung für Arztpraxis und Feuerwehrhaus einen Schritt weiter

Der Gemeinderat Altusried hat während seiner jüngsten Sitzung Baurecht geschaffen: Mit dem beschlossenen Bebauungsplan hat das Gremium eine Rechtsgrundlage erzeugt, um in Krugzell ein Feuerwehrhaus und eine Arztpraxis mit Wohnhaus zu bauen.

In Folge der erneuten Auslegung war lediglich eine Anpassung des Grenzverlaufs der ökologischen Ausgleichsfläche nötig geworden. Der Gemeinderat war sich einig, dass die Planungen zum Bau der neuen Hausarztpraxis nun zügig voranzutreiben seien, da diese Priorität haben.

Die Satzung des Bebauungsplans „Krugzell-Feuerwehrhaus und Arztpraxis mit Wohnhaus“ wurde einstimmig beschlossen.