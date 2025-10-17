Icon Menü
Künstler Christian Hof zeigt in der Ausstellung „Einsicht“ im Kunstreich in Kempten eine Kladde von 1937

Aus historischem Dokument wird Kunst

Christian Hof zeigt, wie ein Kemptener Bürger in der NS-Zeit tickte

Im Kunstreich präsentiert Christian Hof eine Kladde mit Zeitungsausschnitten und handschriftlichen Kommentaren eines Pensionärs, der 1937 mit den Nazis sympathisierte.
Von Harald Holstein
    Aufzeichnungen eines Kempteners aus dem Jahr 1937 hat der Konzeptkünstler Christian Hof in den Fokus seiner Ausstellung „Einsicht“ in der Galerie Kunstreich gestellt.
    Foto: Harald Holstein

    In seiner Ausstellung im Kunstreich mit dem doppeldeutigen Titel „Einsicht“ macht der Kemptener Konzeptkünstler Christian Hof ein Dokument zugänglich, das aktueller nicht sein könnte. Es handelt sich um eine Kladde, in der ein Pensionist aus Kempten handschriftliche Einträge, Zeitungsartikel, Fotos und Druckerzeugnisse aus den Jahren 1937 und 1838 sammelte. Die tagebuchartigen Dokumente aus und über den Alltag in Kempten und im Allgäu zeigen einen der NS-Propaganda aufgeschlossenen Bürger, der auch vor Diffamierung und Verachtung für Juden nicht Halt machte.

    0 Kommentare

