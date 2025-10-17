Christian Hof zeigt, wie ein Kemptener Bürger in der NS-Zeit tickte

In seiner Ausstellung im Kunstreich mit dem doppeldeutigen Titel „Einsicht“ macht der Kemptener Konzeptkünstler Christian Hof ein Dokument zugänglich, das aktueller nicht sein könnte. Es handelt sich um eine Kladde, in der ein Pensionist aus Kempten handschriftliche Einträge, Zeitungsartikel, Fotos und Druckerzeugnisse aus den Jahren 1937 und 1838 sammelte. Die tagebuchartigen Dokumente aus und über den Alltag in Kempten und im Allgäu zeigen einen der NS-Propaganda aufgeschlossenen Bürger, der auch vor Diffamierung und Verachtung für Juden nicht Halt machte.
Aus historischem Dokument wird Kunst
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden