Gibt es in Lauben bald eine Kita statt des Hallenbads?

Ob Hallenbad, Wohnraum, Schule oder Straßenbau: Während der jüngsten Bürgerversammlung in Lauben informierte Bürgermeister Mathias Pfuhl über zahlreiche Aspekte der Kommunalpolitik. Ein Überblick.
Bürgerversammlung in Lauben
