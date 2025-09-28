Icon Menü
Allgäuer Gasthof: Der Laubener Löwen muss warten

Der Laubener Löwen muss warten - wer meldet sich als Betreiber?

Die Gemeinde Lauben im Oberallgäu priorisiert nun das Projekt Birkenmoos. Was dort geplant ist und warum der ehemalige Gasthof Löwen abgedrängt wurde.
Von Monika Rohlmann
    Die Zukunft des ehemaligen Gasthofs Löwen in Lauben muss warten: Die Gemeinde stellt das Projekt hintenan, zunächst soll es um das Gemeinschaftshaus Birkenmoos gehen.
    Der Gasthof Löwen rutscht zunächst von der Prioritätenliste der Gemeinde Lauben, dafür steht das Gemeinschaftshaus Birkenmoos jetzt ganz oben. In der aktuellen Bürgerversammlung erklärte Bürgermeister Mathias Pfuhl: „Wir brauchen zunächst mal einen Betreiber und bisher gibt es kein großes Interesse.“ Während einer Klausur habe sich der Gemeinderat daher entschieden, den Löwen in der Priorität zurückzustellen. „Wir können nicht Geld investieren, wenn nicht klar ist, was zukünftig auf uns zukommt.“

