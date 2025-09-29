Premiere in Kempten mit drei Stimmen, die wundervoll zusammenklingen

Zwei Sopran- und eine Mezzosopranstimme für ein Konzert zusammenzuspannen, ist eine zumindest ungewöhnliche Kombination. „Le Tre Donne“ haben dieses Experiment gewagt und das Publikum im Schönen Saal der Kemptener Sing- und Musikschule komplett von ihrem Experiment überzeugt. Die beiden Sopranistinnen Andrea Jörg und Eva-Maria Hartmann stellten mit der Mezzosopranistin Monika Zens ein buntes Programm zusammen, bei dem Opernfans ebenso auf ihre Kosten kamen wie Musical- oder Jazzliebhaber. Gleich zum Einstieg stellten sie bei Mozarts „Zu Hilfe, zu Hilfe“ aus der „Zauberflöte“ neben ihren sängerischen Fähigkeiten auch ihr schauspielerisches Können unter Beweis.

