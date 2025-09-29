Premiere in Kempten mit drei Stimmen, die wundervoll zusammenklingen

Zwei Sopran- und eine Mezzosopranstimme für ein Konzert zusammenzuspannen, ist eine zumindest ungewöhnliche Kombination. „Le Tre Donne“ haben dieses Experiment gewagt und das Publikum im Schönen Saal der Kemptener Sing- und Musikschule komplett von ihrem Experiment überzeugt. Die beiden Sopranistinnen Andrea Jörg und Eva-Maria Hartmann stellten mit der Mezzosopranistin Monika Zens ein buntes Programm zusammen, bei dem Opernfans ebenso auf ihre Kosten kamen wie Musical- oder Jazzliebhaber. Gleich zum Einstieg stellten sie bei Mozarts „Zu Hilfe, zu Hilfe“ aus der „Zauberflöte“ neben ihren sängerischen Fähigkeiten auch ihr schauspielerisches Können unter Beweis.
Premiere der „Le tre Donne“
