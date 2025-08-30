Fahrer verursacht Unfall beim Einfädeln und rast plötzlich davon - das ist wohl der Grund

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag gegen 12.40 Uhr auf der Leubaser Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 56-jährige Unfallverursacher missachtete nach ersten Erkenntnissen der Beamten „die Grundsätze des Reißverschlussverfahrens“ und verursachte so einen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 49-Jährigen. Dabei entstand geringer Sachschaden an beiden Autos.

Unfall auf der Leubaser Straße: Verursacher macht sich aus dem Staub

Nach dem Unfall schien es, dass der 56-Jährige für den Austausch der Personalien anhalten wollte. Doch dann drückte er plötzlich aufs Gas und flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Dabei raste der Unfallverursacher über eine rote Ampel.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann war im Bereich der B19 erfolgreich. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie Polizisten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Nun muss er deswegen seinen Führerschein abgeben und sich mehreren Delikten nach dem Strafgesetzbuch verantworten.

