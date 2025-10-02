Liony ist erst 14 Jahre alt – und hat schon ein Pop-Album aufgenommen

Icon Menü
Pop-Musik von Kemptenerin

Die aus Kempten stammende Leonie Daum hat als „Liony“ ein professionelles Pop-Album aufgenommen. In einem Song besingt die 14-Jährige das Allgäu.
Von Marion Bässler
    Ist erst 14 Jahre alt: Sängerin und Gitarristin Leonie Daum, die sich den Künstlernamen „Liony“ gegeben hat.
    Ist erst 14 Jahre alt: Sängerin und Gitarristin Leonie Daum, die sich den Künstlernamen „Liony“ gegeben hat. Foto: Matthias Daum

    Den Traum, Musiker zu werden, haben viele Jugendliche. Für Leonie Daum ist er schon teilweise in Erfüllung gegangen. Die 14-jährige gebürtige Kemptenerin, die nun bei Ansbach in Mittelfranken lebt, hat gerade unter ihrem Künstlernamen „Liony“ ihr erstes Album veröffentlicht. „Echt unperfekt“ enthält 14 eigene Popsongs der Realschülerin. Zu einigen davon hat sie auf ihrem Youtube-Kanal auch Musikvideos veröffentlicht. Besonders eindrucksvoll ist das Video zu „Träumerin“, dem Song, den die Nachwuchsmusikerin wegen ihrer Heimatverbundenheit zum Allgäu geschrieben hat. Er ist nicht nur sehr professionell gemacht, mit volks- und blasmusikalischen Anklängen. Das Video beeindruckt auch durch Aufnahmen der idyllischen Naturkulisse unserer Region.

