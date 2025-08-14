Icon Menü
Heute live auf der Allgäuer Festwoche 2025: Bühnen-Programm mit Bachelor Dennis Gries, Influencerin Pamelaxbar, René Huonker

Allgäuer Festwoche 2025

Bachelor, Berg-Influencerin, Gründer: Heute live bei uns auf der Festwoche

Ob Ehrenamt, Start-up oder Sport: Diese junge Menschen wollen die Zukunft des Allgäus mitgestalten. Wie? Das berichten sie live auf der Festwochen-Bühne.
    Junge Menschen, die die Zukunft des Allgäus gestalten, sind am Donnerstag, 14. August, auf der Festwochen-Bühne zu sehen. Das Programm gestalten Nachwuchs-Journalistinnen der Allgäuer Zeitung.
    Junge Menschen, die die Zukunft des Allgäus gestalten, sind am Donnerstag, 14. August, auf der Festwochen-Bühne zu sehen. Das Programm gestalten Nachwuchs-Journalistinnen der Allgäuer Zeitung. Foto: Julia Geppert, Ralf Lienert, Anna Laura Faißt, René Huonker, Michael Konder

    Sie sind jung, sie leben im Allgäu und wollen die Zukunft ihrer Region mitgestalten: Eine Berg-Influencerin, ein Gründer, der einstige Bachelor und einige mehr treten am Donnerstag, 14. August, auf der Bühne der Allgäuer Festwoche auf. Welche Ideen haben sie? Wie engagieren sie sich? Zwischen 11.30 und 16 Uhr sprechen sie darüber mit Nachwuchs-Journalistinnen und -Journalisten der Allgäuer Zeitung. Neben spannenden Gesprächen erwartet das Publikum ein vielfältiges Mitmach-Programm.

    Was treibt „Bachelor“ Dennis Gries, Influencerin Pamela Bartczak und Gründer Michael Konder an?

    • Er gehört zu den Top-Läufern im Allgäu: René Huonker. Regelmäßig setzt er sich für den Allgäuer Nachwuchs ein und will so schon die Jüngsten für Sport begeistern.
    • Unter unseren Leserinnen und Lesern haben wir außerdem drei Bühnen-Auftritte für Menschen verlost, die Spannendes zu berichten haben. Gewonnen haben: Krankenpflegerin Anna-Laura Faißt, die an dem Fatigue-Syndrom erkrankt war und den Weg aus der Dunkelheit zurück ins Leben gefunden hat. Die Oberallgäuer Initiative „Girls Goal“, die ein Fußball-Tor entwickelt hat, damit es künftig endlich die erste A-Juniorinnen-Mannschaft in Deutschland gibt. Nina Höfle, die aus ihrer Leidenschaft ein eigenes Unternehmen gemacht hat und nun hauptberuflich Dirndl schneidert.
    Das Programm auf der Festwochen-Bühne: Zwischendrin mit Lachyoga und Allgäu-Quiz

    Haben Sie schon mal Lachyoga ausprobiert? Oder Schuhplatteln? Mitmach-Aktionen wie diese stehen zwischen den Gesprächen auf dem Programm. So auch ein Quiz, bei dem Sie beispielsweise Karten für den Mentalisten Timon Krause in der Big Box Allgäu in Kempten gewinnen können.

