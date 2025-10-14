Magisch wie Engelsgesang: Monteverdis Marienvesper verzaubert in der Basilika St. Lorenz

Die „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi (1567 - 1643) erklang in einer wegweisenden Aufführung unter Benedikt Bonelli in der Lorenz-Basilika. Nicht nur die professionellen Solisten und Musiker leisteten Herausragendes, sondern auch das Vokalensemble Kempten. Dass ein nicht-professionelles Ensemble in diesem anspruchsvollen, vielschichtigen Werk so kompetent die Orientierung behält, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Kempten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden