Magisch wie Engelsgesang: Monteverdis Marienvesper verzaubert in der Basilika St. Lorenz

Die „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi (1567 - 1643) erklang in einer wegweisenden Aufführung unter Benedikt Bonelli in der Lorenz-Basilika. Nicht nur die professionellen Solisten und Musiker leisteten Herausragendes, sondern auch das Vokalensemble Kempten. Dass ein nicht-professionelles Ensemble in diesem anspruchsvollen, vielschichtigen Werk so kompetent die Orientierung behält, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

