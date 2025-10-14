Icon Menü
Marienvesper von Monteverdi erklingt in der Basilika St. Lorenz in Kempten

Kempten

Magisch wie Engelsgesang: Monteverdis Marienvesper verzaubert in der Basilika St. Lorenz

Unter Benedikt Bonelli wird Monteverdis Marienvesper in der Kemptener Basilika zum Hörerlebnis. Vokalensemble Kempten, Solisten und Musikerinnen leisten Herausragendes.
Von Markus Noichl
    • |
    • |
    • |
    Die Marienvesper von Monteverdi erklang in der Basilika St. Lorenz in Kempten. Die Leitung hatte Benedikt Bonelli.
    Die Marienvesper von Monteverdi erklang in der Basilika St. Lorenz in Kempten. Die Leitung hatte Benedikt Bonelli.

    Die „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi (1567 - 1643) erklang in einer wegweisenden Aufführung unter Benedikt Bonelli in der Lorenz-Basilika. Nicht nur die professionellen Solisten und Musiker leisteten Herausragendes, sondern auch das Vokalensemble Kempten. Dass ein nicht-professionelles Ensemble in diesem anspruchsvollen, vielschichtigen Werk so kompetent die Orientierung behält, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

