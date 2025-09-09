Kreativer Sturmlauf: Matthias Schriefl verblüfft mit „Six, Alps & Jazz" in Maria Rain

„Sinfonisches Alphornglühen” nennt Matthias Schriefl das Programm mit seiner Band „Six, Alps & Jazz“. Gut gewählt. Denn aus dem Griechischen übersetzt, ist Sinfonie der Zusammenklang. Und was sich da im Pfarrsaal Maria Rain alles vereinigte, von Jazz über Klassik und Volksmusik, von kabarettistischen bis zu tiefgehenden Moderationen, das war wirklich ein Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen sucht.

