Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Matthias Schriefl begeistert mit „Six, Alps & Jazz" im Pfarrheim in Maria Rain

Beethoven, Volksmusik und Jazz

Kreativer Sturmlauf: Matthias Schriefl verblüfft mit „Six, Alps & Jazz" in Maria Rain

Virtuos-spannende Musik und humorvoll-hintergründige Ansagen: Der Allgäuer Multiinstrumentalist Matthias Schriefl bietet mit „Six, Alps & Jazz" ein Gesamtkunstwerk.
Von Markus Noichl
    • |
    • |
    • |
    Johannes Bär (links) und Matthias Schriefl beeindruckten auch mit virtuosem Alphornspiel.
    Johannes Bär (links) und Matthias Schriefl beeindruckten auch mit virtuosem Alphornspiel. Foto: Markus Noichl

    „Sinfonisches Alphornglühen” nennt Matthias Schriefl das Programm mit seiner Band „Six, Alps & Jazz“. Gut gewählt. Denn aus dem Griechischen übersetzt, ist Sinfonie der Zusammenklang. Und was sich da im Pfarrsaal Maria Rain alles vereinigte, von Jazz über Klassik und Volksmusik, von kabarettistischen bis zu tiefgehenden Moderationen, das war wirklich ein Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen sucht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden