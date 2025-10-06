Geschliffene Musik der 1920er Jahre serviert Max Raabe mit feiner Ironie und leiser Kritik

Er ist kein seltener Gast in der Big Box Allgäu: Max Raabe und sein gut geöltes Palastorchester. Erneut präsentiert sich der staatlich geprüfte Opernsänger in Kempten als Retter des Liedguts der 1920er und 1930er Jahre. Seine Show wider das Vergessen läuft stets nach dem gleichen Muster ab. Er mag arrogant und unnahbar wirken, doch die Rolle des distinguierten Conférenciers ist gut eingeübt.

Max Raabe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis