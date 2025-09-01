„KemptenStreets“ in der Galerie Kunstreich: Fotograf Michael Rost ist fasziniert von Straßenkunst

In Kempten gibt es eine lebendige und ausdrucksstarke Szene von Straßen- und Gaffiti-Künstlern. Ihre Arbeiten sind meist an Orten, die vielleicht den wenigsten Menschen bekannt sind. Der Autodidakt Michael Rost spürt solche Orte seit Jahrzehnten mit seiner Kamera auf und hält die schnelllebigen Kunstwerke für die Nachwelt fest. Nun stellt er seine Fotografien in der Kemptener Galerie Kunstreich zum ersten Mal einem größeren Publikum vor. Alle Fotos seiner Ausstellung mit dem Titel „KemptenStreets“ sind ausschließlich im Stadtbereich von Kempten entstanden.

