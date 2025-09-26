Icon Menü
Mit Longboard durch Deutschland: Michael Drexel aus Lauben skatet 750 Kilometer bis zum Stadion von Werder Bremen

750-Kilometer-Reise

Mit dem Longboard durch Deutschland: Michael Drexel aus Kempten skatet bis zum Stadion von Werder Bremen

Bis zum Derby seines Lieblingsvereins, muss Michael Drexel 750 Kilometer skatend zurücklegen. Was der Allgäuer auf seiner außergewöhnlichen Reise erlebt.
Von Laura Wiedemann
    Mit dem Longboard fährt Michael Drexel durch Deutschland.
    Mit dem Longboard fährt Michael Drexel durch Deutschland. Foto: Michael Drexel

    Es regnet in Strömen, als Michael Drexel mit dem Longboard unterm Arm einen Schotterweg in Unterfranken hinaufläuft. So manche Herausforderung begegnet dem 28-Jährigen aktuell auf seinem 750 Kilometer langen Weg von Lauben nach Bremen. Das Ziel des Fußballfans: Das Stadion seines Lieblingsvereins SV Werder Bremen, wo am 4. Oktober das Derby gegen den FC St. Pauli stattfindet. So eine extreme Erfahrung habe er schon immer einmal erleben wollen, sagt Drexel. Vor zwei Jahren entdeckte er die Leidenschaft für das Fahren mit dem rund einen Meter langen Straßen-Skatboard: „Aber nur durchs Allgäu zu fahren, war mir zu langweilig.“

