Mit dem Longboard durch Deutschland: Michael Drexel aus Kempten skatet bis zum Stadion von Werder Bremen

Es regnet in Strömen, als Michael Drexel mit dem Longboard unterm Arm einen Schotterweg in Unterfranken hinaufläuft. So manche Herausforderung begegnet dem 28-Jährigen aktuell auf seinem 750 Kilometer langen Weg von Lauben nach Bremen. Das Ziel des Fußballfans: Das Stadion seines Lieblingsvereins SV Werder Bremen, wo am 4. Oktober das Derby gegen den FC St. Pauli stattfindet. So eine extreme Erfahrung habe er schon immer einmal erleben wollen, sagt Drexel. Vor zwei Jahren entdeckte er die Leidenschaft für das Fahren mit dem rund einen Meter langen Straßen-Skatboard: „Aber nur durchs Allgäu zu fahren, war mir zu langweilig.“
750-Kilometer-Reise
