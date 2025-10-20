Versammlung beschließt die Vereinsauflösung

Die Stimmung war doch etwas traurig: Nach 30 Jahren die Arbeit des Vereins zu beenden, war ein schwerer Entschluss. Einstimmig wurden die notwendigen Punkte beschlossen. Als Liquidatoren wurden Manuela Weppner, Norbert Wilms und Brigitte Römpp gewählt. Ein Projekt läuft allerdings weiter: Als Gastdozentin unterrichtet Dr. Ute Köncke an der Universität von Poltawa 800 Studenten der Psychologie und Pflege in der Elementaren Gesundheitspflege nach unserem Mitglied Dr. Erna Weerts. Der Schwerpunkt bei der Ausbildung liegt in der Behandlung von traumatisierten Kindern. Die Rückmeldungen aus der Ukraine sind sehr positiv. Damit übergibt der Verein ein sehr nachhaltiges Projekt an die Ukraine, das vielen Menschen helfen kann. Ein tröstlicher Ansatz nach 30 Jahren Einsatz für Kinder.

