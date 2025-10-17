Nach Eklat ums Bürgermeisteramt: Das verlangt nach einer Erklärung

Wildpoldsrieds Gemeindeverwaltung soll künftig ehrenamtlich geführt werden – obwohl die Amtsinhaberin vorab erklärte, unter dieser Bedingung nicht zur Verfügung zu stehen: Diese Entscheidung des Gemeinderates (wir berichteten) ist in seiner Wirkung ein offener Angriff auf Bürgermeisterin Renate Schön. Das Gremium nimmt damit erheblichen Einfluss auf die Wahl. Das setzt alle Beteiligten unter Erklärungsdruck.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgermeisteramt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis