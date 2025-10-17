Icon Menü
Nach Eklat ums Bürgermeisteramt in Wildpoldsried: Das verlangt nach Erklärung

Kommunalwahl 2026

Nach Eklat ums Bürgermeisteramt: Das verlangt nach einer Erklärung

Die Wildpoldsrieder Entscheidung, das Bürgermeisteramt zum Ehrenamt zu erklären, wirft zahlreiche Fragen auf. Diesen müssen sich nun alle Beteiligten stellen.
Kerstin Futschik
Von Kerstin Futschik und Bastian Hörmann
    Gemeinderat und zweiter Bürgermeister Günter Mögele will Amtsinhaberin Renate Schön bei der Kommunalwahl 2026 herausfordern – aber als ehrenamtlicher Rathauschef.
    Gemeinderat und zweiter Bürgermeister Günter Mögele will Amtsinhaberin Renate Schön bei der Kommunalwahl 2026 herausfordern – aber als ehrenamtlicher Rathauschef. Foto: Ralf Lienert, Martina Diemand

    Wildpoldsrieds Gemeindeverwaltung soll künftig ehrenamtlich geführt werden – obwohl die Amtsinhaberin vorab erklärte, unter dieser Bedingung nicht zur Verfügung zu stehen: Diese Entscheidung des Gemeinderates (wir berichteten) ist in seiner Wirkung ein offener Angriff auf Bürgermeisterin Renate Schön. Das Gremium nimmt damit erheblichen Einfluss auf die Wahl. Das setzt alle Beteiligten unter Erklärungsdruck.

