Neues Wohngebiet in Kempten: Projekt mit 22 Baugrundstücken auf der Zielgeraden

Ein Wohngebiet mit 22 Baugrundstücken soll am westlichen Ortsrand von Neuhausen entstehen. Die Mitglieder des Stadtrats beschlossen jetzt einstimmig den Bebauungsplan für das 6400-Quadratmeter-Areal und brachten das Projekt auf die Zielgerade. Entstehen sollen die neuen Häuser wie berichtet südlich der Augustinerstraße und westlich der Straße „Bei der Wagnerei“.. Zuvor hatte sich das Gremium mit Einwänden und Stellungnahmen zu den Plänen befasst.

