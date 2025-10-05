Icon Menü
Neubaugebiet in Kempten: Was die BSG Allgäu in Neuhausen plant

Grundstücke am Kemptener Ortsrand

Neues Wohngebiet in Kempten: Projekt mit 22 Baugrundstücken auf der Zielgeraden

Einstimmig bringt der Stadtrat die Pläne für das Areal auf den Weg. Entstehen sollen Einzel- und Doppelhäuser, aber auch Hausgruppen.
Von Michael Mang
    Am Ortsrand von Neuhausen soll ein Wohngebiet mit 22 Baugrundstücken entstehen.
    Am Ortsrand von Neuhausen soll ein Wohngebiet mit 22 Baugrundstücken entstehen. Foto: Martina Diemand

    Ein Wohngebiet mit 22 Baugrundstücken soll am westlichen Ortsrand von Neuhausen entstehen. Die Mitglieder des Stadtrats beschlossen jetzt einstimmig den Bebauungsplan für das 6400-Quadratmeter-Areal und brachten das Projekt auf die Zielgerade. Entstehen sollen die neuen Häuser wie berichtet südlich der Augustinerstraße und westlich der Straße „Bei der Wagnerei“.. Zuvor hatte sich das Gremium mit Einwänden und Stellungnahmen zu den Plänen befasst.

