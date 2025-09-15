Bei diesen Neueröffnungen in Kempten stehen Hunde im Mittelpunkt

Anton muss zum Friseur. Denn Anton geht auf eine Hochzeit – und da muss alles sitzen. Also Unterwolle raus, die Augenbrauen schön gestutzt und das Fell gebürstet. Fertig ist das Outfit und Rauhaardackel Anton, ein zweijähriger Rüde, kann mit seinen Haltern zur Hochzeitsfeier dackeln. Schließlich ist er bei der großen Feier der Ringträger. Für das Styling zuständig war in diesem Fall Julia Hackel. Die 46-Jährige hat in der Reichlinstraße/Ecke Frühlingsstraße in Kempten den Hundesalon „Viwaldi“ eröffnet. Aber das ist nicht alles: In und um Kempten gibt es noch mehr neue Angebote für Vierbeiner.
Unterwegs in Kempten
