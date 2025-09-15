Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Neue Hundesalons und Boutiquen in Kempten und Durach: Alles für Hund und Katze

Unterwegs in Kempten

Bei diesen Neueröffnungen in Kempten stehen Hunde im Mittelpunkt

Vom Besuch im Hundesalon über Accessoires für Vierbeiner bis hin zur Physiotherapie: In diesen neuen Geschäften in und um Kempten geht es um das Wohl der Tiere.
Von Matthias Becker
    • |
    • |
    • |
    Hundesalon "Viwaldi": Dackel Anton wird von Julia Hackel hübsch für die Hochzeit gemacht.
    Hundesalon "Viwaldi": Dackel Anton wird von Julia Hackel hübsch für die Hochzeit gemacht. Foto: Matthias Becker

    Anton muss zum Friseur. Denn Anton geht auf eine Hochzeit – und da muss alles sitzen. Also Unterwolle raus, die Augenbrauen schön gestutzt und das Fell gebürstet. Fertig ist das Outfit und Rauhaardackel Anton, ein zweijähriger Rüde, kann mit seinen Haltern zur Hochzeitsfeier dackeln. Schließlich ist er bei der großen Feier der Ringträger. Für das Styling zuständig war in diesem Fall Julia Hackel. Die 46-Jährige hat in der Reichlinstraße/Ecke Frühlingsstraße in Kempten den Hundesalon „Viwaldi“ eröffnet. Aber das ist nicht alles: In und um Kempten gibt es noch mehr neue Angebote für Vierbeiner.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden